Принизливе фото Джонні Деппа представила Ембер Херд у суді

Джонні Депп. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n141121-prynyzlyve-foto-djonni-deppa-predstavyla-ember-herd-u-sudi.html

Ракурс

Скандальне фото Джонні Деппа представили Верховному суду Лондона, де триває розгляд позову голлівудської зірки проти британського таблоїду The Sun, який написав, що актор бив колишню дружину Ембер Херд.

У суді представили фотографію актора, яка була зроблена Ембер Херд під час приватного перельоту. На світлині Депп спить із морозивом в руках, яке тане і стікає на його одяг. Про це повідомляє Daily Mail.

Херд розповіла, що на наступний день вона показала чоловікові це фото і присоромила його, назвавши «нікчемним». Знімок був зроблений під час перельоту з Бостона в Лос-Анджелес в травні 2014 року. Тоді, як стверджують представники Херд, зірка «Піратів Карибського моря» багато пив і вживав коктейль з наркотиків.

Сам Джонні Депп пояснив, що того дня він дуже втомився, бо працював понад 17 годин на добу. Тоді в розмові з Херд він погодився поїхати на Багамські острови для детоксикації.

Як відомо, Депп і Херд одружилися в лютому 2015 року. У травні 2016-го актриса подала на розлучення, після чого оголосила, що чоловік бив її. Згодом Джонні подає позов проти колишньої своєї половинки і вимагав 50 млн дол. компенсації за статтю в The Sun. Там його дружина називала себе жертвою домашнього насильства.

Нагадаємо, у липні Джонні Депп і Ембер Герд зустрілися на судовому процесі в Лондоні. Акторка раніше звинуватила екс-чоловіка у побитті, а Депп у відповідь назвав її соціопатом і нарцисом. Під час судових засідань було оприлюднено низку шокуючих подробиць з життя зірок Голлівуду.