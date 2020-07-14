Унизительное фото Джонни Деппа представила Эмбер Херд в суде

Джонни Депп. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n141121-unizitelnoe-foto-djonni-deppa-predstavila-ember-herd-v-sude.html

Ракурс

Скандальное фото Джонни Деппа представили Верховному суду Лондона, где продолжается рассмотрение иска голливудской звезды против британского таблоида The Sun, который написал, что актер избивал бывшую жену Эмбер Херд.

В суде представили фотографию актера, которая была сделана Эмбер Херд во время частного перелета. На фото Депп спит с мороженым в руках, которое тает и стекает на его одежду. Об этом сообщает Daily Mail.

Херд рассказала, что на следующий день она показала мужу это фото со словами и пристыдила его, назвав «ничтожным». Снимок был сделан во время перелета из Бостона в Лос-Анджелес в мае 2014 года. Тогда, как утверждают представители Херд, звезда «Пиратов Карибского моря» много пил и употреблял коктейль из наркотиков.

Сам Джонни Депп объяснил, что в тот день он очень устал, потому что работал более 17 часов в сутки. Тогда в разговоре с Херд согласился поехать на Багамские острова для детоксикации.

Как известно, Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж бил ее. Впоследствии Джонни подает иск против бывшей своей половинки и требовал 50 млн долл. компенсации за статью в The Sun. Там его жена называла себя жертвой домашнего насилия.

Напомним, в июле Джонни Депп и Эмбер Герд встретились на судебном процессе в Лондоне. Актриса ранее обвинила экс-мужа в избиении, а Депп в ответ назвал его социопатом и нарциссом. Во время судебных заседаний был обнародован ряд шокирующих подробностей из жизни звезд Голливуда.