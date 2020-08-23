У Лукашенко заявляют, что он был во Дворце во время «штурма», но здание никто не штурмовал

Александр Лукашенко. Фото: Диалог.юа

https://racurs.ua/n142866-u-lukashenko-zayavlyaut-chto-on-byl-vo-dvorce-vo-vremya-shturma-no-zdanie-nikto-ne-shturmoval.html

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Протесты в Беларуси продолжаются. Президент Беларуси Александр Лукашенко якобы был во Дворце Независимости во время «штурма», который устроили протестующие.

Впрочем, ни одно СМИ не сообщало о штурме резиденции президента. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

Она рассказала, что Лукашенко якобы весь день работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, а также не останавливал работу тогда, когда митингующие пошли на «штурм» резиденции.

Пресс-секретарь добавила, что митингующие «развернулись и быстро побежали в обратном направлении», когда увидели количество силовиков под зданием. По ее словам, после этого Лукашенко вызвал вертолет и облетел город для того, чтобы посмотреть на «так называемый митинг».

Она добавила, что он контролировал ситуацию и поблагодарил ОМОН.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси более 100 тыс. протестующих отправились во Дворец независимости, который полностью охранялся силовиками. Президент Беларуси прилетел на вертолете во Дворец Независимости с оружием в руках и в военной форме.

Младший сын Александра Лукашенко также был вооружен «с ног до головы». На нем была полная экипировка НАТО.