У Лукашенка заявляють, що він був у Палаці під час «штурму», але будівлю ніхто не штурмував

Олександр Лукашенко. Фото: Диалог.юа

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Протести у Білорусі тривають. Президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито був у Палаці Незалежності під час «штурму», що влаштували протестувальники.

Втім жодне ЗМІ не повідомляло про штурм резиденції президента. Таку заяву зробила прес-секретар президента Наталя Ейсмонт, повідомляє БЕЛТА.

Вона розповіла, що Лукашенко нібито весь день працював у ситуаційному центрі в Палаці Незалежності, а також не зупиняв роботу тоді, коли мітингувальники пішли на «штурм» резиденції.

Прес-секретар додала, що мітингувальники «розвернулися і швидко побігли у зворотному напрямку», коли побачили кількість силовиків під будівлею. За її словами, після цього Лукашенко викликав вертоліт і облетів місто для того, щоб подивитися на «так званий мітинг».

Вона додала, що він контролював ситуацію та подякував ОМОНу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Білорусі понад 100 тис. протестувальників пішли до Палацу незалежності, який повністю охоронявся силовиками. Президент Білорусі прилетів гвинтокрилом до Палацу Незалежності зі зброєю в руках та у військовій формі.

Молодший син Олександра Лукашенка також був озброєний «з ніг до голови». На ньому було повне екіпірування НАТО.