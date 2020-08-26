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Во время событий Революции достоинства, фото: AP
Оправдана судья, отпустившая командира «Беркута»https://racurs.ua/n143016-opravdana-sudya-otpustivshaya-komandira-berkuta.htmlРакурс
Судью Печерского райсуда Киева Светлану Волкову, которую обвиняли в принятии в 2014 году незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты «Беркута» Дмитрия Садовника, впоследствии сбежавшего от правосудия, оправдано.
Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд столицы. Об этом сообщает прокуратура города Киева.
Прокуратура с таким решением суда по Волковой не соглашается и планирует подавать апелляционную жалобу.
Отмечается, что Волковой по результатам досудебного расследования было сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).
Прокурор в ходе дебатов просил суд назначить Волковой наказание в виде семи лет лишения свободы, однако суд пришел к выводу, что в действиях судьи отсутствовали инкриминируемые правонарушения.
Садовник был командиром так называемой «черной роты» «Беркута». Его подозревают в причастности к убийству 39 участников Евромайдана.
Волкова 19 сентября 2014 года изменила ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Уже 4 октября того же года Садовник сбежал.
Напомним, в конце июня Шевченковский райсуд Киева оправдал судью Оксану Царевич, которая во время Революции достоинства лишила водительских удостоверений участников автопробега в Межигорье.
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