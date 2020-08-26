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Ракурс
Во время событий Революции достоинства, фото: AP

Оправдана судья, отпустившая командира «Беркута»

26 авг 2020, 23:59
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Судью Печерского райсуда Киева Светлану Волкову, которую обвиняли в принятии в 2014 году незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты «Беркута» Дмитрия Садовника, впоследствии сбежавшего от правосудия, оправдано.

Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд столицы. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Прокуратура с таким решением суда по Волковой не соглашается и планирует подавать апелляционную жалобу.

Отмечается, что Волковой по результатам досудебного расследования было сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).

Прокурор в ходе дебатов просил суд назначить Волковой наказание в виде семи лет лишения свободы, однако суд пришел к выводу, что в действиях судьи отсутствовали инкриминируемые правонарушения.

Садовник был командиром так называемой «черной роты» «Беркута». Его подозревают в причастности к убийству 39 участников Евромайдана.


Волкова 19 сентября 2014 года изменила ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Уже 4 октября того же года Садовник сбежал.

Напомним, в конце июня Шевченковский райсуд Киева оправдал судью Оксану Царевич, которая во время Революции достоинства лишила водительских удостоверений участников автопробега в Межигорье.

Источник: Ракурс


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