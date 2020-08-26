Виправдано суддю, яка відпустила командира «Беркута»

Під час подій Революції гідності, фото: AP

https://racurs.ua/ua/n143016-vypravdano-suddu-yaka-vidpustyla-komandyra-berkuta.html

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Суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, котру звинувачували в ухваленні у 2014 році незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти «Беркута» Дмитра Садовника, який згодом втік від правосуддя, виправдано.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

Прокуратура з таким рішенням суду щодо Волкової не погоджується й планує подавати апеляційну скаргу.

Зазначається, що Волковій за результатами досудового розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення).

Прокурор під час дебатів просив суд призначити Волковій покарання у виді семи років позбавлення волі, однак суд дійшов висновку, що в діях судді були відсутні інкриміновані правопорушення.

Садовник був командиром так званої «чорної роти» «Беркута». Його підозрюють у причетності до вбивства 39 учасників Євромайдану.

Волкова 19 вересня 2014 року змінила йому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Вже 4 жовтня того ж року Садовник втік.

Нагадаємо, наприкінці червня Шевченківський райсуд Києва виправдав суддю Оксану Царевич, яка під час Революції гідності позбавила водійських посвідчень учасників автопробігу до Межигір’я.