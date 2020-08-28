Антироссийский протест в Киеве, фото — Укринформ

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Акция протеста «Время не лечит» состоялась под посольством России в Киеве. Россиянам напомнили о военных, погибших в результате их агрессии на Донбассе.

К забору диппредставительства РФ пришли матери, жены и дети погибших украинских воинов, сообщает «Укринформ».

28 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Его приурочили к трагическому выходу частей ВСУ и добровольцев из Иловайского котла в 2014 году.

Матери и жены держали в руках портреты их сыновей, мужей и отцов, а также плакаты «Путинцы, опомнитесь! Прекратите зло!». К воротам посольства прикрепили старые кроссовки со следами «крови», пожелтевшие подсолнухи — именно среди таких в полях и степях на Донбассе погибали украинские военные. Эти символы должны напомнить россиянам о преступлениях РФ.

Участники акции напомнили, что через шесть лет после трагедии в Иловайском котле надлежащая оценка действиям военного руководства РФ не предоставлена, а российские генералы, которые отдавали приказы на расстрел колонны украинских военных, не осуждены и не объявлены в международный розыск.

Председатель общественной организации «Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО» Наталья Музыка требует, чтобы парламентская фракция монобольшинства «Слуга народа» предоставила своих представителей во временную следственную комиссию в Верховной Раде, которая должна активизировать расследование событий 2014−2015 годов.

В делах Иловайска и Дебальцево так ничего и не сделано, — заявила Музыка на акции.



Впоследствии женщины пошли на Банковую к зданию Офиса президента, где требовали наказать виновных в гибели украинских военных и добровольцев.