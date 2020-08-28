Антиросійський протест у Києві, фото — Укрінформ

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Акція протесту «Час не лікує" відбулася під посольством Росії у Києві. Росіянам нагадали про військових, які загинули внаслідок їхньої агресії на Донбасі.

До паркану дипустанови РФ прийшли матері, дружини і діти загиблих українських воїнів, повідомляє «Укрінформ».

28 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його приурочують до трагічного виходу частин ЗСУ і добровольців із Іловайського котла у 2014 році.

Матері і дружини тримали в руках портрети їхніх синів, чоловіків та батьків, а також плакати «Путінці, схаменіться! Припиніть чинити зло!». До брами посольства прикріпили старі кросівки зі слідами «крові», пожовклі соняшники — саме серед таких у полях і степах на Донбасі гинули українські військові. Ці символи мали нагадати росіянам про злочини РФ.

Учасники акції нагадали, через шість років після трагедії в Іловайському котлі не надано належну оцінку діям військового керівництва РФ, а російські генерали, які давали накази на розстріл колони українських військових, не засуджені і не оголошені у міжнародний розшук.

Голова громадської організації «Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО» Наталя Музика вимагає, щоб парламентська фракція монобільшості «Слуга народу» надала своїх представників до Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді, яка мусить активізувати розслідування подій 2014−2015 років.

У справах Іловайська і Дебальцевого так нічого і не зроблено, — заявила Музика на акції.

Згодом жінки пішли на Банкову до будівлі офісу президента, де вимагали покарання винних у загибелі українських військових і добровольців.