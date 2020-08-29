Путин заявил, что считает выборы в Беларуси легитимными

Александр Лукашенко та Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n143123-putin-zayavil-chto-schitaet-vybory-v-belarusi-legitimnymi.html

Ракурс

Президент России Владимир Путин заявил, что считает президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, легитимными.

Об этом Путин заявил в интервью одному из российских телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс».

Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах, — заявил президент РФ.

Что касается самих выборов, которые участники акций протеста в Беларуси считают сфальсифицированными, Путин отметил, что в мире не существует «ничего идеального».

Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера, — заявил он.



После президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, участники которых считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, а настоящим победителем, по их мнению, является оппозиционер Светлана Тихановская.

Напомним, в Беларуси вчера вечером неизвестные лица похитили члена Координационного совета оппозиции.