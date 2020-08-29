Путін заявив, що вважає вибори у Білорусі легітимними

Олександр Лукашенко та Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n143123-putin-zayavyv-scho-vvajaie-vybory-u-bilorusi-legitymnymy.html

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, легітимними.

Про це Путін заявив в інтерв’ю одному з російських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їх легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах, — заявив президент РФ.

Щодо самих виборів, які учасники акцій протесту в Білорусі вважають сфальсифікованими, Путін зазначив, що у світі не існує «нічого ідеального».

Навіть у природі немає нічого ідеального, хоча це найбільш досконала, Богом створена сфера, — заявив він.



Після президентських виборів у Білорусі розпочалися масові акції протесту, учасники яких вважають, що вибори були сфальсифіковані на користь чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а справжнім переможцем, на їхню думку, є опозиціонер Світлана Тіхановська.

Нагадаємо, у Білорусі вчора ввечері невідомі особи викрали члена Координаційної ради опозиції.