В США прокомментировали заявление Путина о задержании «вагнеровцев» в Беларуси

Госдеп США. Фото:UTRO

https://racurs.ua/n143143-v-ssha-prokommentirovali-zayavlenie-putina-o-zaderjanii-vagnerovcev-v-belarusi.html

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Задержание «вагнеровцев» в Беларуси прокомментировали в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США). Пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус ответила на слова президента России Владимира Путина о том, что задержание боевиков ЧВК «Вагнера» было операцией спецслужб США и Украины.

По ее мнению, Россия пытается отвлечь внимание от использования «вагнеровцев» и того раздора, который они сеют в мире. Об этом сообщает «Голос Америки».

Пресс-секретарь заявила, что таким образом Россия имеет возможность глобально влиять на события в мире. Также она назвала неприемлемым создание РФ отряда для подавления протестов в Беларуси.

Наглое использование Москвой наемников ЧВК" Вагнера" во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо, — заявила пресс-секретарь Госдепа.



Напомним, наемников ЧВК «Вагнера» задержали в республике Беларусь еще в конце июля, белорусские правоохранители обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

Затем Беларусь передала «вагнеровцев» России, несмотря на то, что украинская сторона направляла запрос об экстрадиции части боевиков за участие в боевых действиях на Донбассе со стороны оккупантов.