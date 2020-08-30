У США прокоментували заяву Путіна про затримання «вагнеровців» у Білорусі

Держдеп США. Фото: UTRO

https://racurs.ua/ua/n143143-u-ssha-prokomentuvaly-zayavu-putina-pro-zatrymannya-vagnerovciv-u-bilorusi.html

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Затримання «вагнеровців» у Білорусі прокоментували в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США). Прес-секретар Держдепу Морган Ортагус відповіла на слова президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання бойовиків ПВК «Вагнера» ​​було операцією спецслужб США і України.

На її думку, Росія намагається відвернути увагу від використання «вагнеровців» і їм подібних сил для поширення хаосу та розбрату у світі. Про це повідомляє «Голос Америки».

Прес-секретар заявила, що таким чином Росія має можливість глобально впливати на події у світі. Також вона назвала неприйнятним створення РФ загону для придушення протестів у Білорусі.

Нахабне використання Москвою найманців ПВК «Вагнера» ​​в усьому світі збагачує російську еліту на шкоду країнам, в яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення противників і придушення голосу народу неприйнятно, — заявила прес-секретар Держдепу.



Нагадаємо, найманців ПВК «Вагнера» ​​затримали у республіці Білорусь ще наприкінці липня, білоруські правоохоронці звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Потім Білорусь передала «вагнеровців» Росії, попри те, що українська сторона направляла запит про екстрадицію частини бойовиків за участь у бойових діях на Донбасі з боку окупантів.