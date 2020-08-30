Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 2 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143144-koronavirus-v-ukraine-obnarujili-u-bolee-chem-2-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает бить все рекорды. В стране началась вторая волна заболевания.
Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки, 29 августа, диагностировали у еще 2 тыс. 96 человек. За сутки от заболевания умерли 35 человек, всего за время эпидемии погибли 2 тыс. 595 человек. Одолели болезнь за сутки 596 человек, всего выздоровело 56 тыс. 734 человека.
Наибольшее количество заболевших обнаружили в таких регионах:
- Харьковская область — 198 случаев;
- Львовская область — 188 новых заболевших;
- Одесская область — 173 инфицированных;
- Ивано-Франковская область −171 заболевший;
- Тернопольская область — 161 больной коронавирусом.
В настоящее время в Украине болеют 59 тыс. 813 человек. За сутки зафиксировали 2 тыс. 200 подозрений на коронавирус.
Напомним, ранее мы сообщали, что в СНБО ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии коронавируса в Украине количество зарегистрированных случаев COVID-19 в конце октября может достичь 360 тыс.