Коронавирус в Украине. Фото:Pixabay

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Коронавирус в Украине продолжает бить все рекорды. В стране началась вторая волна заболевания.

Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки, 29 августа, диагностировали у еще 2 тыс. 96 человек. За сутки от заболевания умерли 35 человек, всего за время эпидемии погибли 2 тыс. 595 человек. Одолели болезнь за сутки 596 человек, всего выздоровело 56 тыс. 734 человека.

Наибольшее количество заболевших обнаружили в таких регионах:

Харьковская область — 198 случаев;

Львовская область — 188 новых заболевших;

Одесская область — 173 инфицированных;

Ивано-Франковская область −171 заболевший;

Тернопольская область — 161 больной коронавирусом.

В настоящее время в Украине болеют 59 тыс. 813 человек. За сутки зафиксировали 2 тыс. 200 подозрений на коронавирус.





Напомним, ранее мы сообщали, что в СНБО ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии коронавируса в Украине количество зарегистрированных случаев COVID-19 в конце октября может достичь 360 тыс.