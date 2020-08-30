Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото:Pixabay

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 2 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

30 авг 2020, 09:40
999

Коронавирус в Украине продолжает бить все рекорды. В стране началась вторая волна заболевания.

Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки, 29 августа, диагностировали у еще 2 тыс. 96 человек. За сутки от заболевания умерли 35 человек, всего за время эпидемии погибли 2 тыс. 595 человек. Одолели болезнь за сутки 596 человек, всего выздоровело 56 тыс. 734 человека.

Наибольшее количество заболевших обнаружили в таких регионах:

  • Харьковская область — 198 случаев;
  • Львовская область — 188 новых заболевших;
  • Одесская область — 173 инфицированных;
  • Ивано-Франковская область −171 заболевший;
  • Тернопольская область — 161 больной коронавирусом.

В настоящее время в Украине болеют 59 тыс. 813 человек. За сутки зафиксировали 2 тыс. 200 подозрений на коронавирус.


Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, ранее мы сообщали, что в СНБО ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии коронавируса в Украине количество зарегистрированных случаев COVID-19 в конце октября может достичь 360 тыс.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров