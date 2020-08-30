Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143144-koronavirus-v-ukrayini-vyyavyly-u-bilsh-nij-2-tys-ludey-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує бити всі рекорди. У країні почалася друга хвиля захворювання.

Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу, 29 серпня, діагностували у ще 2 тис. 96 осіб. За добу від захворювання померли 35 людей, всього за час епідемії загинули 2 тис. 595 осіб. Подолали хворобу за добу 596 осіб, всього видужали 56 тис. 734 людей.

Найбільшу кількість хворих виявили в таких регіонах:

Харківська область — 198 випадків;

Львівська область — 188 нових хворих;

Одеська область — 173 інфікованих;

Івано-Франківська область −171 хворий;

Тернопільська область — 161 хворий на коронавірус.

Наразі в Україні хворіють 59 тис. 813 осіб. За добу зафіксували 2 тис. 200 підозр на коронавірус.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в РНБО очікують, що в разі песимістичного сценарію розвитку епідемії коронавірусу в Україні кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в кінці жовтня може досягти 360 тис.