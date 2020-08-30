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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Коронавірус в Україні виявили у більш ніж 2 тис. людей (ІНФОГРАФІКА)

30 сер 2020, 09:40
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Коронавірус в Україні продовжує бити всі рекорди. У країні почалася друга хвиля захворювання.

Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу, 29 серпня, діагностували у ще 2 тис. 96 осіб. За добу від захворювання померли 35 людей, всього за час епідемії загинули 2 тис. 595 осіб. Подолали хворобу за добу 596 осіб, всього видужали 56 тис. 734 людей.


Найбільшу кількість хворих виявили в таких регіонах:

  • Харківська область — 198 випадків;
  • Львівська область — 188 нових хворих;
  • Одеська область — 173 інфікованих;
  • Івано-Франківська область −171 хворий;
  • Тернопільська область — 161 хворий на коронавірус.

Наразі в Україні хворіють 59 тис. 813 осіб. За добу зафіксували 2 тис. 200 підозр на коронавірус.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО
Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в РНБО очікують, що в разі песимістичного сценарію розвитку епідемії коронавірусу в Україні кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в кінці жовтня може досягти 360 тис.

Джерело: Ракурс


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