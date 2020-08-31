Вымогатели. Фото: Ника ТВ

https://racurs.ua/n143218-gruppu-vymogateley-zaderjali-sbu-ugrojali-biznesmenam-ubiystvom-detey.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу преступников, участники которой требовали деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им убийством членов их семей.

Правоохранители установили, что пятеро подозреваемых жителей Харькова уже привлекались к уголовной ответственности за насильственные преступления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Выяснилось, что участники требовали от пластического хирурга отдать им 35 тыс. долл., угрожая убийством малолетнего ребенка в случае отказа. Информацию о материальном состоянии мужчины и его членах семьи преступники узнали от знакомого «жертвы», который также планировал получить свою «долю».

Сначала злоумышленники требовали от врача 100 тыс. долл., но впоследствии согласились на меньшую сумму.

Полиция и СБУ задержали четырех членов группы «на горячем» во время получения денег. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых осуществлялись угрозы, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении всех участников преступной группы меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За это преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ якобы предупредила заказное убийство киевского IT-специалиста и задержала заказчика. Правоохранители установили, что киевлянин планирует «убрать» своего бизнес-партнера, и предложили свои «услуги».