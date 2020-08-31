Вимагач. Фото: Ніка ТВ

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Служба безпеки України (СБУ) затримала групу злочинців, учасники якої вимагали гроші у підприємців і заможних громадян, погрожуючи їм вбивством членів їхньої сім’ї.

Правоохоронці встановили, що п’ятеро підозрюваних жителів Харкова вже притягувалися до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





З’ясувалося, що учасники вимагали від пластичного хірурга сплатити 35 тис. дол., погрожуючи вбивством його малолітньої дитини у разі несплати. Інформацію про матеріальний стан чоловіка та його склад сім’ї злочинці дізналися від знайомого «жертви», який також планував нажитися на цьому злочині.





Спочатку зловмисники вимагали від лікаря 100 тис. дол., але згодом погодилися на меншу суму.

Поліція та СБУ затримали чотирьох членів групи «на гарячому» під час одержання грошей. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких здійснювалися погрози вбивством, а також інші докази протиправної діяльності.





Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання щодо всіх учасників злочинної групи запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За цей злочин підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ нібито попередила замовне вбивство київського ІТ-спеціаліста та затримала замовника. Правоохоронці встановили, що киянин планує «прибрати» свого бізнес-партнера, та запропонували свої «послуги».