Неожиданные последствия таяния ледников назвали ученые

Таяние ледников привело к увеличению объема ледниковых озер. Фото: lookmytrips.com

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Таяние ледников привело к увеличению объема ледниковых озер почти на 50% за последние три десятилетия.

Ученые знали, что не вся талая вода сразу попадает в океаны. Теперь ученые узнали, сколько запасов талой воды хранится в озерах или грунтовых водах. Об этом заявил автор исследования Дэн Шугар, сообщает сайт Nature.com.

По словам ученого, увеличение объема ледниковых озер опасно тем, что они нестабильны, поскольку состоят из льда и рыхлых пород. Когда накопившаяся вода начинает давить на плотины из таких непрочных материалов, они разрушаются и это часто приводит к селевому потоку. Такие селевые оползни и наводнения стали причиной тысяч смертей за последние 100 лет.

В январе 2020 года ООН предупредила, что в регионе Гиндукуш и Гималаи образовалось более 3 тыс. ледниковых озер, причем 33 из них представляют собой непосредственную угрозу для 7 млн человек.

Исследователи утверждают, что нынешние объемы ледниковых озер составляют около 156 куб. км воды. К такому выводу ученые пришли после проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, в Антарктиде ученые обнаружили аномально горячую точку, где лед тает со слишком высокой скоростью. Оказалось, что причина аномалии — поступление в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм.