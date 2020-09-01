Несподівані наслідки танення льодовиків назвали вчені

Танення льодовиків призвело до збільшення обсягу льодовикових озер. Фото: lookmytrips.com

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Танення льодовиків призвело до збільшення обсягу льодовикових озер майже на 50% за останні три десятиліття.

Учені знали, що не вся тала вода відразу потрапляє в океани. Тепер науковці знають, скільки запасів талої води зберігається в озерах або ґрунтових водах. Про це заявив автор дослідження Ден Шугар, повідомляє сайт Nature.com.

За словами науковця, збільшення обсягу льодовикових озер небезпечно тим, що вони нестабільні, оскільки складаються з льоду та пухких порід. Коли вода, яка накопичилася, починає тиснути на греблі з таких неміцних матеріалів, вони руйнуються і це часто призводить до селевого потоку. Такі селеві зсуви та повені стали причиною тисяч смертей за останні 100 років.

У січні 2020 року ООН попередила, що в регіоні Гіндукуш та Гімалаї утворилося понад 3 тис. льодовикових озер, а 33 із них представляють безпосередню загрозу для 7 млн осіб.

Дослідники стверджують, що нинішні обсяги льодовикових озер складають близько 156 куб. км води. Такого висновку вчені дійшли після проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, в Антарктиді вчені виявили аномально гарячу точку, де лід тане з надто високою швидкістю. Виявилося, що причина аномалії — надходження в основу льодовика теплої води із затоки Лютцов-Хольм.