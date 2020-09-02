Курсант погиб в Житомире — что известно об инциденте

https://racurs.ua/n143287-kursant-pogib-v-jitomire-chto-izvestno-ob-incidente.html

Ракурс

Курсант погиб в Житомире — инцидент произошел вчера, 1 сентября. Парень учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева. Предварительная версия трагедии — неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщил военный институт на своем сайте.

С грустью сообщаем, что 1 сентября курсант набора 2020 года Максим Хоровский погиб в результате неосторожного обращения с оружием, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

По информации местных СМИ, трагедия произошла на полигоне во время учений. По некоторым данным, несовершеннолетнему парню выдали оружие для учений, однако он пошел с ним в туалет, после чего раздались выстрелы.

Напомним, во Львовской области на Яворовском полигоне 22 апреля без признаков жизни обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.