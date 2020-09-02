Курсант загинув у Житомирі — що відомо про інцидент

https://racurs.ua/ua/n143287-kursant-zagynuv-u-jytomyri-scho-vidomo-pro-incydent.html

Ракурс

Курсант загинув у Житомирі — інцидент стався вчора, 1 вересня. Хлопець навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова. Попередня версія трагедії — необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомив військовий інститут на своєму сайті.

Із сумом повідомляємо, що 1 вересня курсант набору 2020 року Максим Хоровський загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причини та обставини події вивчають представники Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, трагедія сталася на полігоні під час навчань. За деякими даними, неповнолітньому хлопцю видали зброю для тренувань, він пішов із нею в туалет, після чого пролунали постріли.

Нагадаємо, у Львівській області на Яворівському полігоні 22 квітня без ознак життя виявили тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди.