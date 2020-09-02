Военные администрации предлагает создавать Рада в регионах, в которых невозможно провести выборы, фото — Цензор

https://racurs.ua/n143292-voennye-administracii-predlagaet-sozdavat-rada-v-regionah-v-kotoryh-nevozmojno-provesti-vybory.html

Ракурс

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября, однако проводиться они будут не на всей территории. Поэтому военно-гражданские администрации (ВЦА) могут создаваться в объединенных территориальных общинах, в которых невозможно провести местные выборы.

За такое решение в первом чтении в парламенте нашлось 240 голосов. Законопроект № 3913 предусматривает, что ВЦА на уровне ОТО могут существовать исключительно на территориях общин, где из-за угроз мирному населению выборы провести невозможно. За документ нардепы голосовали во время заседания 2 сентября.

Военно-гражданские администрации станут законными представителями Украины там, где невозможно обеспечить безопасность людей во время выборов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы «О военно-гражданских администрациях» и «О местном самоуправлении в Украине». Он определяет основания создания военно-гражданских администраций ОТО. Их можно создавать, если Центральная избирательная комиссия указывает на невозможность обеспечить проведение выборов в соответствии с законодательством.

Значительное число населенных пунктов Донецкой области расположены на линии соприкосновения. Они находятся в зоне поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии боевиков.

ЦИК ранее сообщал, что выборы могут состояться только в случае изменения ситуации безопасности в регионе, часть которого контролируют оккупационные российские войска.