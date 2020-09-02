Військові адміністрації пропонує створювати Рада в регіонах, у яких неможливо провести вибори

Військові адміністрації пропонує створювати Рада в регіонах без виборів, фото — Цензор

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Військово-цивільні адміністрації (ВЦА) можуть створюватися в об'єднаних територіальних громадах, у яких неможливо провести місцеві вибори.

За таке рішення у першому читанні в парламенті знайшлося 240 голосів. Законопроект № 3913 передбачає, що ВЦА на рівні ОТГ існуватимуть виключно на територіях громад, де через загрози мирному населенню вибори провести неможливо.

Військово-цивільні адміністрації стануть законними представниками України там, де неможливо гарантувати безпеку людей під час виборів.

Законопроект пропонує внести зміни до законів «Про військово-цивільних адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Він визначає підстави створення військово-цивільних адміністрацій ОТГ. Їх можна створювати, якщо Центральна виборча комісія вказує на неможливість забезпечити проведення виборів відповідно до законодавства.

Значна кількість населених пунктів Донецької області, розташованих на лінії зіткнення, перебуває у зоні ураження крупнокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань, а деякі з них зазнають руйнувань від обстрілів бойовиків.

ЦВК раніше повідомляла, що вибори можуть відбутися лише у випадку зміни безпекової ситуації в регіоні, частину з якого контролюють окупаційні російські війська.