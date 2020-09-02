Новый коррупционный закон готовят «слуги», прикрываясь защитой животных. Фото: Известия

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Коррупция в Украине — одна из главных проблем в стране, однако вместо того, чтобы бороться с ней, некоторые народные депутаты готовят новые коррупционные законопроекты.

Один из таких законопроектов — о защите домашних животных. Соответствующий документ под № 3796 зарегистрировали в Верховной Раде 27 народных депутатов, большинство из которых — слуги народа, в июле 2020 года. В этом законопроекте есть коррупционно опасные нормы. Об этом сообщает коммуникационная платформа «Лига антитраста» на своей странице в Facebook.

В частности, законопроектом предлагается значительно расширить перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в Украине регистрировать нужно только сельскохозяйственных животных, — крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец — то в случае принятия этого законопроекта, в список обязательной регистрации войдут также домашние животные. В частности, коты, собаки, попугаи и хомячки.

При этом вносить данные в Единый государственный реестр животных будут «агенты по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных». Это означает, что регистрацией животных будут заниматься частные посредники, которые, естественно, не станут делать это бесплатно, сообщает «Лига антитраста».

Законопроектом не определено, кто такие «агенты по идентификации». Также непонятно, кто, в каком порядке и на каких условиях получит такие полномочия.

При этом, как сообщает «Лига антитраста», инициатор таких нововведений — Антон Яценко, которого связывают со схемами отмывания денег через электронные площадки. По словам экспертов, он интегрировал в законопроект коррупционно опасные нормы.

Эксперты указывают, что уже пожаловались на предлагаемую законодательную инициативу в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Антимонопольный комитет.