Новий корупційний закон готують «слуги», прикриваючись захистом тварин. Фото: Известия

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Корупція в Україні — одна з головних проблем в країні, проте замість того, щоб боротися з нею, деякі народні депутати готують нові корупційні законопроекти.

Один із таких законопроектів — про захист домашніх тварин. Відповідний документ під № 3796 зареєстрували у Верховній Раді 27 народних депутатів, більшість з яких — слуги народу, в липні 2020 року. У цьому законопроекті є корупційно небезпечні норми. Про це повідомляє комунікаційна платформа «Ліга антитрасту» на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, законопроектом пропонується значно розширити перелік тварин, що підлягають обов’язковій ідентифікації і реєстрації. Якщо зараз в Україні реєструвати потрібно тільки сільськогосподарських тварин, — велику рогату худобу, коней, свиней, овець — то в разі прийняття цього законопроекту, до списку обов’язкової реєстрації увійдуть також домашні тварини. Зокрема, коти, собаки, папуги і хом’яки.

При цьому вносити дані до Єдиного державного реєстру тварин будуть «агенти з ідентифікації тварин» і тільки за допомогою «авторизованих баз даних тварин». Це означає, що реєстрацією тварин будуть займатися приватні посередники, які, звичайно, не стануть робити це безкоштовно, повідомляє «Ліга антитрасту».

Законопроектом не визначено, хто такі «агенти з ідентифікації». Також незрозуміло, хто, в якому порядку і на яких умовах отримає такі повноваження.

При цьому, як повідомляє «Ліга антитрасту», ініціатор таких нововведень — Антон Яценко, якого пов’язують зі схемами відмивання грошей через електронні майданчики. За словами експертів, він інтегрував в законопроект корупційно небезпечні норми.

Експерти зазначають, що вже поскаржилися на запропоновану законодавчу ініціативу в Національне агентство з питань запобігання корупції та Антимонопольний комітет.