«Марихуановый дождь» осчастливил Тель-Авив, фото — The Times of Israel.

https://racurs.ua/n143412-marihuanovyy-dojd-oschastlivil-tel-aviv.html

Ракурс

В Израиле прошел «марихуановый дождь». Дрон разбросал небольшие пакеты с каннабисом над площадью Ицхака Рабина в Тель-Авиве, многие из них стали добычей пешеходов.

Небольшие прозрачные пластиковые пакеты, сброшенные с дрона, были заполнены марихуаной и визитками, которые рекламируют услуги доставки наркотиков, с контактными данными и фразой «Бесплатная любовь», сообщает The Times of Israel.

Согласно заявлению полиции, десятки пакетов, упавших на детскую площадку, были оперативно конфискованы, чтобы не подвергать опасности несовершеннолетних.

Вскоре после этого полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в использовании беспилотника и незаконным обороте наркотиков.

Израильский журналист Итай Блюменталь успел снять наркотический «дождь» и обнародовал фото в соцсети. В каждом из пакетиков было примерно по одному грамму конопли.

Авторы такого способа распространения легких наркотиков рассказали, что испытали новый способ доставки. Долгий локдаун заставил их обратить внимание на дроны. На беспилотнике, оказывается, можно доставить примерно килограмм товара, рассортированного в пакетики.