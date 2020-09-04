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«Марихуановий дощ» ощасливив Тель-Авів, фото — The Times of Israel.

«Марихуановий дощ» ощасливив Тель-Авів (ФОТО)

4 вер 2020, 16:39
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В Ізраїлі пройшов «марихуановий дощ». Дрон розкидав невеликі пакети з канабісом над площею Іцхака Рабина в Тель-Авіві, багато з них стали здобиччю пішоходів.

Невеликі прозорі пластикові пакети, скинуті з дрона, були заповнені марихуаною і візитками, які рекламують послуги доставки наркотиків, з контактною інформацією та фразою «Безкоштовна любов», повідомляє The Times of Israel.

Згідно із заявою поліції, десятки пакетів, що впали на дитячий майданчик, були оперативно конфісковані, щоб не наражати на небезпеку неповнолітніх.

«Марихуановий дощ» ощасливив Тель-Авів, фото — The Times of Israel.

Незабаром після цього поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у використанні безпілотника і незаконному обігу наркотиків.

Ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь встиг зняти наркотичний «дощ» і оприлюднив фото в соцмережі. У кожному з пакетиків було приблизно по одному граму коноплі.

«Марихуановий дощ» ощасливив Тель-Авів, фото — The Times of Israel.


Автори такого способу розповсюдження легких наркотиків розповіли, що випробували новий спосіб доставки. Тривалий локдаун змусив їх звернути увагу на дрони. На безпілотнику, виявляється, можна доставити приблизно кілограм товару, розсортованого у пакетики.

«Марихуановий дощ» ощасливив Тель-Авів, фото — The Times of Israel.


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