Торговлю с боевиками фейковых ЛДНР продвигает глава Луганской ОГА

Торговля с ОРДЛО. Фото: Голос

https://racurs.ua/n143483-torgovlu-s-boevikami-feykovyh-ldnr-prodvigaet-glava-luganskoy-oga.html

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Война на Донбассе продолжается, но некоторые считают, что терять экономические связи с неподконтрольными территориями не стоит.

Глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай предложил восстановить экономические связи, так как от этого мы получим «сплошную выгоду». Об этом он заявил на встрече в Северодонецке, передает издание «Новости Донбасса».

Он назвал разрыв экономических отношений с так называемыми ДНР и ЛНР «политическими спекуляциями», из-за которых бюджет теряет 2 млн грн ежегодно.

Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала исчезновение гривны на неподконтрольных территориях, которая могла бы послужить «привязкой» к Украине.



Напомним, ранее мы сообщали, что в воскресенье, 6 сентября, стало известно о сразу двух нарушениях перемирия на Донбассе со стороны боевиков. Сначала оккупанты обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки, в результате чего ранения получил один военный.

Впоследствии стало известно, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия во второй раз по позициям украинских защитников неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела погиб украинский военный.