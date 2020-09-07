Торгівля з ОРДЛО. Фото: Голос

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Війна на Донбасі триває, але деякі вважають, що втрачати економічні зв’язки з непідконтрольними територіями не варто.

Глава Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай запропонував відновити економічні зв’язки, оскільки від цього ми отримаємо «суцільну вигоду». Про це він заявив на зустрічі в Сєвєродонецьку, передає видання «Новости Донбасса».

Він назвав розрив економічних відносин з так званими ДНР і ЛНР «політичними спекуляціями», через які бюджет втрачає 2 млн грн щорічно. Глава області також зазначив, що економічна блокада спровокувала зникнення гривні на непідконтрольних територіях, яка могла б послужити «прив'язкою» до України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в неділю, 6 вересня, стало відомо про відразу два порушення перемир’я на Донбасі з боку бойовиків. Спочатку окупанти обстріляли позиції українських військових біля Красногорівки, внаслідок чого поранення отримав один військовий.

Згодом стало відомо, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї вдруге по позиціях українських захисників неподалік Причепилівки на Луганщині. Один український військовий загинув.