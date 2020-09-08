Метро Киева приостановилось из-за сбоя с е-билетом, фото — Информатор

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Ракурс

В метро Киева произошел сбой. Из-за неисправности в работе электронного билета утром 8 сентября на станциях образовались огромные очереди.

Е-билет не работал из-за отсутствия связи с банком, поэтому возле касс и терминалов выстроились огромные очереди. Проблемно было выехать со станций метро «Дарница» и «Черниговская».

На некоторых станциях по громкоговорителю людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными билетами.

В Киевском метрополитене в 12.00 заявили, что из-за «просадки напряжения» в сети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена, но «работу системы восстановили».