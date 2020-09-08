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Ракурс
Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Укрінформ

Метро Києва призупинилося через збій з е-квитком — фото черг на станціях

8 вер 2020, 13:02
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У метро Києва стався збій. Через несправності у роботі е-квитка уранці 8 вересня на станціях утворилися величезні черги.

Е-квиток не працював через відсутність зв’язку з банком, тому біля кас і терміналів вишикувалися величезні черги. Найпроблемніше було виїхати із станцій метро «Дарниця» та «Чернігівська».

Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Інформатор

На деяких станціях по гучномовцю людей закликають скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними квитками.

В Київському метрополітені о 12.00 заявили, що через просадку напруги «в мережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену», але роботу системи відновили.

Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Інформатор

Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Укрінформ


Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Інформатор

Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Укрінформ

Джерело: Ракурс


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