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Метро у Києві призупинилося через збій з е-квитком, фото — Укрінформ
Метро Києва призупинилося через збій з е-квитком — фото черг на станціяхhttps://racurs.ua/ua/n143544-metro-kyieva-pryzupynylosya-cherez-zbiy-z-e-kvytkom-foto-cherg-na-stanciyah.htmlРакурс
У метро Києва стався збій. Через несправності у роботі е-квитка уранці 8 вересня на станціях утворилися величезні черги.
Е-квиток не працював через відсутність зв’язку з банком, тому біля кас і терміналів вишикувалися величезні черги. Найпроблемніше було виїхати із станцій метро «Дарниця» та «Чернігівська».
На деяких станціях по гучномовцю людей закликають скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними квитками.
В Київському метрополітені о 12.00 заявили, що через просадку напруги «в мережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену», але роботу системи відновили.
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