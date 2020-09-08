Кадр из сериала «Кандидат»

https://racurs.ua/n143545-serial-dlya-kandidatov-sozdalo-mincifry-nakanune-mestnyh-vyborov-video.html

Ракурс

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. Министерство цифровой трансформации запускает образовательный сериал «Кандидат», рассчитанный на лиц, размышляющих над возможностью принять участие в местных выборах.

Сериал призван дать ответы на вопросы, которые встанут перед кандидатами в ходе предвыборной кампании, ведь нынешние местные выборы пройдут по новому Избирательному кодексу и в условиях изменения административно-территориального устройства. Презентация сериала состоялась сегодня, 8 сентября.

Он будет доступен на платформе «Дія.Цифрова освіта» и состоит из 11 серий, которые охватят все этапы избирательного процесса — от заполнения документов до непосредственного проведения избирательной кампании.

В съемках сериала приняли участие:

актер и телеведущий Андрей Джеджула;

общественный деятель Александр Солонтай;

исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан;

народный депутат из «Слуги народа» Марина Бардина,

народный депутат из «Слуги народа» Елена Шуляк;

народный депутат из «Слуги народа» Вадим Галайчук,

депутат-мажоритарщик из «Слуги народа» Александр Скичко.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации «Спасение села», в котором истцы просят отменить постановление Центризбиркома № 160 о назначении первых выборов в территориальных общинах.