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Ракурс
Кадр из сериала «Кандидат»

Сериал для кандидатов создало Минцифры накануне местных выборов (ВИДЕО)

8 сен 2020, 13:06
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Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. Министерство цифровой трансформации запускает образовательный сериал «Кандидат», рассчитанный на лиц, размышляющих над возможностью принять участие в местных выборах.

Сериал призван дать ответы на вопросы, которые встанут перед кандидатами в ходе предвыборной кампании, ведь нынешние местные выборы пройдут по новому Избирательному кодексу и в условиях изменения административно-территориального устройства. Презентация сериала состоялась сегодня, 8 сентября.

Он будет доступен на платформе «Дія.Цифрова освіта» и состоит из 11 серий, которые охватят все этапы избирательного процесса — от заполнения документов до непосредственного проведения избирательной кампании.

В съемках сериала приняли участие:


  • актер и телеведущий Андрей Джеджула;
  • общественный деятель Александр Солонтай;
  • исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан;
  • народный депутат из «Слуги народа» Марина Бардина,
  • народный депутат из «Слуги народа» Елена Шуляк;
  • народный депутат из «Слуги народа» Вадим Галайчук,
  • депутат-мажоритарщик из «Слуги народа» Александр Скичко.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации «Спасение села», в котором истцы просят отменить постановление Центризбиркома № 160 о назначении первых выборов в территориальных общинах.

Источник: Ракурс


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