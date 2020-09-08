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Ракурс
Кадр із серіалу «Кандидат»

Серіал для кандидатів створило Мінцифри напередодні місцевих виборів (ВІДЕО)

8 вер 2020, 13:06
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Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Міністерство цифрової трансформації запускає освітній серіал «Кандидат», розрахований на осіб, які розмірковують над можливістю взяти участь у місцевих виборах.

Серіал покликаний дати відповіді на питання, які постануть перед кандидатами в ході передвиборчої кампанії, адже цьогорічні місцеві вибори відбудуться за новим Виборчим кодексом та в умовах зміни адміністративно-територіального устрою. Презентація серіалу відбулася сьогодні, 8 вересня.

Він буде доступний на платформі «Дія.Цифрова освіта» і складається з 11 серій, які охоплять всі етапи виборчого процесу — від заповнення документів до безпосереднього проведення виборчої кампанії.

У зйомках серіалу взяли участь:


  • актор і телеведучий Андрій Джеджула;
  • громадський діяч Олександр Солонтай;
  • виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан;
  • народний депутат зі «Слуги народу» Марина Бардіна,
  • народний депутат зі «Слуги народу» Олена Шуляк;
  • народний депутат зі «Слуги народу» Вадим Галайчук,
  • депутат-мажоритарник зі «Слуги народу» Олександр Скічко.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від громадської організації «Порятунок села», у якому позивачі просять скасувати постанову Центрвиборчкому № 160 про призначення перших виборів у територіальних громадах.

Джерело: Ракурс


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