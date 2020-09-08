Кадр із серіалу «Кандидат»

https://racurs.ua/ua/n143545-serial-dlya-kandydativ-stvorylo-mincyfry-naperedodni-miscevyh-vyboriv-video.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Міністерство цифрової трансформації запускає освітній серіал «Кандидат», розрахований на осіб, які розмірковують над можливістю взяти участь у місцевих виборах.

Серіал покликаний дати відповіді на питання, які постануть перед кандидатами в ході передвиборчої кампанії, адже цьогорічні місцеві вибори відбудуться за новим Виборчим кодексом та в умовах зміни адміністративно-територіального устрою. Презентація серіалу відбулася сьогодні, 8 вересня.

Він буде доступний на платформі «Дія.Цифрова освіта» і складається з 11 серій, які охоплять всі етапи виборчого процесу — від заповнення документів до безпосереднього проведення виборчої кампанії.

У зйомках серіалу взяли участь:

актор і телеведучий Андрій Джеджула;

громадський діяч Олександр Солонтай;

виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан;

народний депутат зі «Слуги народу» Марина Бардіна,

народний депутат зі «Слуги народу» Олена Шуляк;

народний депутат зі «Слуги народу» Вадим Галайчук,

депутат-мажоритарник зі «Слуги народу» Олександр Скічко.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від громадської організації «Порятунок села», у якому позивачі просять скасувати постанову Центрвиборчкому № 160 про призначення перших виборів у територіальних громадах.