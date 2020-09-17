В Австралии начали продавать билеты на перелет из Сиднея в Сидней, фото: Executive Traveller

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Эпидемия коронавируса значительно ограничила деятельность пассажирской авиации, поэтому авиакомпании ищут новые способы деятельности в этой ситуации.

В Австралии начали продавать билеты на семичасовой беспосадочный перелет по стране из Сиднея в Сидней. Этот нестандартный авиарейс, предназначеный для людей, которые соскучились по перелетам, организует австралийская авиакомпания Qantas, сообщает Deutsche Welle.

Первый обзорный полет должен состояться 10 октября на самолете Boeing 787−9 Dreamliner. В течение семи часов полета, который пройдет на низкой высоте, пассажиры смогут увидеть большой Барьерный риф, гавань Сиднея и одну из «визитных карточек» Австралии — легендарную большую овальную оранжево-бурую скалу Улуру, которая расположена в центре пустыни Северной территории и является священной для коренных народов континента.

Хотя мы не можем прямо сейчас доставить вас за границу, мы, безусловно, можем вдохновить вас на будущие путешествия в некоторые из самых красивых мест Австралии, — отметил генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.



Отмечается, что билеты на первый рейс уже проданы.

Напомним, на Тайване запустили акцию с «фейковыми авиарейсами» для пассажиров.