В Австралії почали продавати квитки на переліт з Сіднея в Сідней, фото: Executive Traveller

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Епідемія коронавірусу значно обмежила діяльність пасажирської авіації, тож авіакомпанії шукають нові способи діяльності в цій ситуації.

В Австралії почали продавати квитки на семигодинний безпосадочний переліт по країні із Сіднея в Сідней. Цей нестандартний авіарейс, призначений для людей, які скучили за перельотами, організовує австралійська авіакомпанія Qantas, повідомляє Deutsche Welle.

Перший оглядовий політ має відбутися 10 жовтня на літаку Boeing 787−9 Dreamliner. Протягом семи годин польоту, який відбудеться на низькій висоті, пасажири зможуть побачити великий Бар'єрний риф, гавань Сіднея та одну з «візитних карток» Австралії — легендарну велику овальну оранжево-буру скелю Улуру, яка розташована в центрі пустелі Північної території та є священною для корінних народів континенту.

Хоча ми не можемо прямо зараз доправити вас за кордон, ми, безумовно, можемо надихнути вас на майбутні подорожі у деякі з найкрасивіших місць Австралії, — зазначив генеральний директор Qantas Group Алан Джойс.



Зазначається, що квитки на перший рейс вже продано.

Нагадаємо, на Тайвані запустили акцію з «фейковими авіарейсами» для пасажирів.