Короновирус может блокировать боль. Фото: nadrda.gov.ua

https://racurs.ua/n144405-koronovirusnaya-bolezn-covid-19-mojet-blokirovat-bol-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус нарушает связь между определенным клеточным белком и болью.

Существует способ заражения клетки вирусом SARS-CoV-2, который позволяет инфицировать нервную систему. Об этом говорится в новом исследовании коронавируса, который сделали ученые из университета Аризоны. Об этом сообщается на веб-странице Science Alert.

По словам профессора фармакологии Раджеша Кханна, шипованные белки на поверхности вируса SARS-CoV-2 связываются с белком под названием нейропилин-1. Оказывается, что вирус может использовать этот белок для проникновения в нервные клетки. В нормальных условиях белок нейропилин-1 контролирует рост кровеносных сосудов, а также рост и выживаемость нейронов. Однако, когда нейропилин-1 связывается с природным белком VEGF-A, это вызывает болевые сигналы. Этот сигнал передается через спинной мозг в высшие мозговые центры.

Выяснилось, что, когда спаечный белок COVID-19 связывается с нейропилином-1, он снижает передачу сигналов о боли. Такие действия предполагают, что у человека будет эффект притупления боли.

То есть белки коронавируса захватывают схему боли клетки. Эти связывания подавляют возбудимость болевых нейронов, что снижает чувствительность к боли, — отметил Раджеш Кханн.



Ученый утверждает, что новое открытие может помочь разработать лекарство от коронавируса. Сейчас продолжаются испытания. Кханн говорит, что в настоящее время существует как возможность блокировать нейропилин-1, чтобы ограничить проникновение SARS-CoV-2, так и блокировать нейропилин-1, чтобы блокировать боль как таковую.

Напомним, первые в мире лекарства от коронавируса создала польская компания Biomed из Люблина. Уже изготовлено более 3 тыс. ампул иммуноглобулина против коронавируса. Препарат после завершения исследований на стабильность продукта передадут для клинических исследований.