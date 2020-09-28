Короновірус може блокувати біль. Фото: nadrda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n144405-koronovirusna-hvoroba-covid-19-moje-blokuvaty-bil-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус порушує зв’язок між певним клітинним білком і болем.

Існує спосіб зараження клітини вірусом SARS-CoV-2, який дозволяє інфікувати нервову систему. Про це йдеться у новому дослідженні коронавірусу, який зробили науковці з університету Арізони. Про це повідомляється на веб-сторінці ScienceAlert.

За словами професора фармакології Раджеша Кханна, шиповані білки на поверхні вірусу SARS-CoV-2 зв’язуються з білком під назвою нейропілін-1. Виявляється, що вірус може використовувати цей білок для проникнення в нервові клітини. У нормальних умовах білок нейропілін-1 контролює ріст кровоносних судин, а також зростання і виживання нейронів. Однак, коли нейропілін-1 зв’язується з природним білком VEGF-A, це викликає больові сигнали. Цей сигнал передається через спинний мозок до вищих мозкових центрів.

З’ясувалося, що, коли спайковий білок COVID-19 зв’язується з нейропіліном-1, він знижує передачу сигналів про біль. Такі дії передбачають, що у людини буде ефект притуплення болю.

Тобто білки коронавірусу захоплюють схему болю клітини. Це зв’язування пригнічує збудливість больових нейронів, що знижує чутливість до болю, — зазначив Раджеш Кханн.



Науковець стверджує, що нове відкриття може допомогти розробити ліки від коронавірусу. Наразі тривають випробування. Кханн заявляє, що зараз існує як можливість блокувати нейропілін-1, щоб обмежити проникнення SARS-CoV-2, так і блокувати нейропілін-1, щоб блокувати біль як таку.

Нагадаємо, перші у світі ліки від коронавірусу створила польська компанія Biomed із Любліна. Вже виготовлено понад 3 тис. ампул імуноглобуліну проти коронавірусу. Препарат після завершення досліджень на стабільність продукту передадуть для клінічних досліджень.