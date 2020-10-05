На Луганщине зафиксировали новый пожар, фото: Станично-Луганская райгосадминистрация

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Пожары в Луганской области продолжаются. Недавно пожарные сообщали о ликвидации шести основных очагов пожаров, но внезапно вспыхнул еще один.

Очаг возгорания зафиксирован между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

В райгосадминистрации считают причиной возникновения возгорания поджог.

«Внезапно» запылало даже там, где не было пожаров в 2014−15 годах после масштабных обстрелов из града, — подчеркивают в ведомстве.

Огонь подступал к электроподстанциям. Кроме того, наблюдалась детонация неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что пожарным удалось спасти расположенную возле села Артема электроподстанцию​​и магистральный газопровод высокого давления, проходящей вдоль села. Электроподстанция с целью безопасного тушения пожара остается обесточенной.

Сейчас пожарные пытаются потушить огонь, который распространяется в направлении поселка Петропавловка и окрестностей села Артема.

Напомним, по состоянию на утро 5 октября шесть из восьми основных очагов пожаров на Луганщине были ликвидированы.