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На Луганщине зафиксировали новый пожар, фото: Станично-Луганская райгосадминистрация
Новый пожар внезапно вспыхнул на Луганщине — огонь подступает к электроподстанциям (ФОТО)https://racurs.ua/n144707-novyy-pojar-vnezapno-vspyhnul-na-luganschine-ogon-podstupaet-k-elektropodstanciyam-foto.htmlРакурс
Пожары в Луганской области продолжаются. Недавно пожарные сообщали о ликвидации шести основных очагов пожаров, но внезапно вспыхнул еще один.
Очаг возгорания зафиксирован между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.
В райгосадминистрации считают причиной возникновения возгорания поджог.
«Внезапно» запылало даже там, где не было пожаров в 2014−15 годах после масштабных обстрелов из града, — подчеркивают в ведомстве.
Огонь подступал к электроподстанциям. Кроме того, наблюдалась детонация неразорвавшихся боеприпасов.
Отмечается, что пожарным удалось спасти расположенную возле села Артема электроподстанциюи магистральный газопровод высокого давления, проходящей вдоль села. Электроподстанция с целью безопасного тушения пожара остается обесточенной.
Сейчас пожарные пытаются потушить огонь, который распространяется в направлении поселка Петропавловка и окрестностей села Артема.
Напомним, по состоянию на утро 5 октября шесть из восьми основных очагов пожаров на Луганщине были ликвидированы.
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