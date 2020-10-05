На Луганщині зафіксували нову пожежу, фото: Станично-Луганська районна державна адміністрація

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Пожежі на Луганщині тривають. Нещодавно вогнеборці повідомляли про приборкання шести основних осередків пожеж, проте раптово спалахнула ще одна.

Осередок займання зафіксовано між населеними пунктами Нижньотепле та Артема, повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація.

У райдержадміністрації вважають причиною виникнення займання підпал.

«Раптово» запалало навіть там, де не було пожеж у 2014−15 роках після масштабних обстрілів з граду, — наголошую у відомстві.

Вогонь підступав до електропідстанцій. Крім того, спостерігалася детонація нерозірваних боєприпасів.

Зазначається, що пожежникам вдалося врятувати розташовану біля села Артема електропідстанцію та магістральний газопровід високого тиску, що проходить вздовж села. Електропідстанція задля безпечного гасіння пожежі залишається знеструмленою.

Наразі пожежники намагаються приборкати вогонь, котрий розповсюджується у напрямку селища Петропавлівка та околиць села Артема.

Нагадаємо, станом на ранок 5 жовтня шість з восьми основних осередків пожеж на Луганщині були ліквідовані.