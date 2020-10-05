С кем может пойти на коалицию «Слуга народа», рассказал экс-министр

https://racurs.ua/n144710-s-kem-mojet-poyti-na-koaliciu-sluga-naroda-rasskazal-eks-ministr.html

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С кем может сформировать коалицию «Слуга народа», спрогнозировал бывший министр экономики Тимофей Милованов. Экс-чиновник также рассказал, в чем главная проблема кадровой политики Владимира Зеленского.

Люди есть, но либо их не хотят, или они не хотят. Думаю, большинство людей видят падающий рейтинг партии «Слуга народа» и президента, видят большую токсичность и давление вокруг политики и не хотят в этом участвовать, — отметил Милованов в интервью УП.

Выход из этой ситуации бывший глава Минэкономики видит в привлечении кадров, которые уже работают или ранее работали в системе.

У них другая мотивация… Кстати, именно такой подход последние кадровые назначения и демонстрируют. Поэтому здесь проблема не в Зеленском или его команде, а в том, что… когда рейтинги падают, очень сложно найти людей. Есть вариант поделиться властью и сделать коалиционное правительство. Тогда кадровый вопрос может быть решен. Но… Композиция коалиции сейчас очень неприятная — это либо ОПЗЖ, или ЕС, или депутаты олигархов, — отметил Милованов.

По его мнению, при таких условиях не стоит делиться властью ради лучших кадров, поскольку «это всегда плохо заканчивается».

Для решения кадровой проблемы необходима какая-то перезагрузка — то ли правительства, то ли парламента. И какой-то четкий идеологический или стратегический вектор… С четкими ответами на ключевые вопросы — Россия, Европа, что делать с олигархами, с МВФ, — резюмировал экс-министр.

Вместе с тем он добавил, что ответы на эти вопросы могут «еще больше поляризовать людей», что негативно скажется на поддержке команды Зеленского.