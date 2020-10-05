З ким може піти у коаліцію “Слуга народу”, розповів екс-міністр

https://racurs.ua/ua/n144710-z-kym-moje-pity-u-koaliciu-sluga-narodu-rozpoviv-eks-ministr.html

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З ким може сформувати коаліцію «Слуга народу», спрогнозував колишній міністр економіки Тимофій Милованов. Екс-чиновник також розповів, у чому головна проблема кадрової політики Володимира Зеленського.

Люди є, але або їх не хочуть, або вони не хочуть. Думаю, більшість людей бачать рейтинг, що падає у партії та президента, бачать велику токсичність та тиск навколо політики і не хочуть в цьому бути задіяні, — зазначив Милованов в інтерв’ю для УП.

Вихід з цієї ситуації колишній очільник Мінекономіки бачить у залученні кадрів, котрі вже працюють або раніше працювали в системі.

У них інша мотивація… До речі, саме такий підхід останні кадрові призначення і демонструють. Тому тут проблема не в Зеленському чи його команді, а в тому, що… коли рейтинги падають, дуже складно знайти людей. Є варіант поділитися владою і зробити коаліційний уряд. Тоді кадрове питання може бути вирішене. Але… Композиція коаліції зараз дуже неприємна — це або ОПЗЖ, або ЄС, або депутати олігархів, — зазначив Милованов.

На його думку, не варто за таких умов ділитися владою заради кращих кадрів, оскільки «це завжди погано закінчується».

Для вирішення кадрової проблеми має бути якесь перезавантаження — чи то уряду, чи то парламенту. І якийсь чіткий ідеологічний або стратегічний вектор… З чіткими відповідями на ключові питання — Росія, Європа, що робити з олігархами, а що з МВФ, — резюмував екс-міністр.

Водночас, він додав, що відповіді на ці питання можуть «ще більше поляризувати людей», що негативно вплине на підтримку команди Зеленського.