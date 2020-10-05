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Ракурс
Телескоп Hubble. Фото: iguides.ru

Галактику в 60 млн световых лет от Земли обнаружил телескоп Hubble (ФОТО)

5 окт 2020, 17:12
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Космический телескоп Hubble, который в космосе «охотится» на новые планеты и галактики, сделал снимок новой спиральной галактики NGC 1365 в созвездии Печь.

Эта галактика находится от планеты Земля на расстоянии около 60 млн световых лет. Об этом сообщается на веб-странице обсерватории Spacetelescope.org.

На внешнем кадре сделанной телескопом фотографии видны масштабные области звездообразования в галактике NGC 1365. По словам ученых, ярко-голубые области и указывают на то, что там присутствуют сотни новорожденных звезд. Исследователи полагают, что эти звезды образовались из газов и пыли во внешних рукавах самой галактики.

Расположенные в созвездии Печь синие и огненно-оранжевые водовороты показывают нам, где только что образовались звезды и пыльные места будущих звездных питомников, — отметили в обсерватории.


Спиральная галактика NGC 1365. Фото: spacetelescope.org

Напомним, космический телескоп Hubble сфотографировал новую галактику, которая называется «Мясной крюк». Она расположена на удалении примерно 55 млн световых лет от нас.

Источник: Ракурс


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