Телескоп Hubble. Фото: iguides.ru

https://racurs.ua/ua/n144718-galaktyku-za-60-mln-svitlovyh-rokiv-vid-zemli-vyyavyv-teleskop-hubble-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп Hubble, який у космосі «полює" на нові планети та галактики, зробив знімок нової спіральної галактики NGC 1365 в сузір’ї Піч.

Ця галактика знаходиться від планети Земля на відстані у близько 60 млн світлових років. Про це повідомляється на веб-сторінці обсерваторії Spacetelescope.org.

На зовнішньому кадрі зробленої телескопом світлини видно масштабні області зореутворення в галактиці NGC 1365. За словами науковців, яскраво-блакитні області й вказують на те, що там присутні сотні новонароджених зірок. Дослідники вважають, що ці зірки утворилися з газів та пилу в зовнішніх рукавах самої галактики.

Розташовані в сузір’ї Піч сині та вогненно-помаранчеві вири показують нам, де щойно утворилися зірки та пилові місця майбутніх зоряних розплідників, — зазначили в обсерваторії.



Нагадаємо, космічний телескоп Hubble сфотографував нову галактику, яка називається «М'ясний гак». Вона розташована на віддаленні приблизно 55 млн світлових років від нас.