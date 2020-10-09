Одиль Рено-Бассо выбрали следующим президентом ЕБРР. Фото: banks.am

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Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) стала Одиль Рено-Бассо. Соответствующее решение принял совет организации.

Рено-Бассо сменит на этом посту Сумму Чакрабарти, который ушел в отставку в июле. Он возглавлял организацию два четыре годовые срока подряд. Об этом информирует официальный сайт ЕБРР.

Рено-Бассо сейчас является гендиректором Казначейства Министерства экономики Франции.

Как отмечает Reuters, Одиль Рено-Бассо является первой женщиной на посту президента ЕБРР.

Избрание представителя Франции на этот пост свидетельствует о том, страна продолжает доминирование в международных институтах. В частности, трое из семи предыдущих президентов ЕБРР были французами.

Одиль Рено-Бассо родилась 2 июня 1965 года. Она является выпускником престижных Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po) и Ecole Nationale d’Administration. Она также посещала Школу управления в Гарвардском университете имени Джона Кеннеди.

Напомним, что дороги в Украине планируют профинансировать еще на 450 млн евро. Президент Украины Владимир Зеленский готовится подписать соответствующее соглашение с ЕБРР.