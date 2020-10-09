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Ракурс
Оділь Рено-Бассо обрали наступним президентом ЄБРР. Фото: banks.am

Жінка вперше очолила Європейський банк

9 жов 2020, 14:37
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Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) стала Оділь Рено-Бассо. Відповідне рішення ухвалила рада організації.

Рено-Бассо змінить на цій посаді Суму Чакрабарті, який пішов у відставку в липні. Він очолював організацію два чотири річні терміни поспіль. Про це інформує офіційний сайт ЄБРР.

Рено-Бассо зараз є чинним гендиректором Казначейства Міністерства економіки Франції.

Як зазначає Reuters, Оділь Рено-Бассо є першою жінкою на посаді президента ЄБРР.

Обрання представника Франції на цей пост свідчить про те, країна продовжує домінування у міжнародних інститутах. Зокрема, троє з семи попередніх президентів ЄБРР були французами.


Оділь Рено-Бассо народилася 2 червня 1965 року. Вона є випускником престижних Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po) і Ecole Nationale d’Administration. Вона також відвідувала Школу управління у Гарвардському університеті імені Джона Кеннеді.

Нагадаємо, що дороги в Україні планують профінансувати ще на 450 млн євро. Президент України Володимир Зеленський готується підписати відповідну угоду з ЄБРР.


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