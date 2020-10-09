Вогнеборці підірвалися на Луганщині — новини Донбасу

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Вогнеборці підірвалися на Луганщині 9 жовтня під час гасіння пожежі поблизу населеного пункту Болотенне у Станично-Луганському районі. Пожежники перебували в спецавтомобілі «Амур», який під час руху здійснив наїзд на вибуховий пристрій.

Інцидент стався о 9.50 п’ятниці. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба Станично-Луганської районної держадміністрації.

Стався підрив пожежного автомобіля держпідприємства «Станично-Луганське ДЛМГ» «Амур» під час гасіння пожежі… Потерпілих доставлено до районної лікарні. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає, — йдеться у повідомленні місцевої влади.

Відомо, що внаслідок вибуху травмовано 35-річного водія, 42-річного лісника та співробітника Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як інформує прес-служба ДСНС, інцидент стався під час захисту населених пунктів від пожежі, яка розповсюдилась від лінії розмежування між селами Болотяне та Сизе. Рятувальник та два працівники Держлісгоспу отримали контузію. Також зазнала механічних пошкоджень поруч розташована автоцистерна рятувальників.

Нагадаємо, 8 жовтня піротехніки ДСНС у Луганській області обстежили 5,6 га території, де вилучили низку артилерійських снарядів, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

На території Луганщини тривало гасіння лісових пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти. Під час ліквідації пожеж виявлено тіла 11 осіб.