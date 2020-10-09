Пожарные подорвались на Луганщине — новости Донбасса

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Пожарные подорвались на Луганщине 9 октября во время тушения пожара близ населенного пункта Болотное в Станично-Луганском районе. Пожарные находились в спецавтомобиле «Амур», который во время движения совершил наезд на взрывное устройство.

Инцидент произошел в 9.50. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации.

Произошел подрыв пожарного автомобиля госпредприятия «Станично-Луганское ГЛОХ» «Амур» во время тушения пожара… Пострадавшие доставлены в районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит, — говорится в сообщении местной власти.

Известно, что в результате взрыва были травмированы 35-летний водитель, 42-летний лесник и сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел во время защиты населенных пунктов от пожара, который распространился от линии разграничения между селами Болотное и Сизое. Спасатель и два работника Гослесхоза получили контузию. Также была повреждена рядом расположенная автоцистерна спасателей.

Напомним, 8 октября пиротехники ГСЧС в Луганской области обследовали 5,6 га территории, где изъяли ряд артиллерийских снарядов, боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

На Луганщине продолжалось тушение лесных пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта. Во время ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.