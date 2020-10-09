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Ракурс
Погонять с велосипедистами решил страус. Фото: animalsglobe.ru

Погонять с велосипедистами решил страус — веселые кадры гонки

9 окт 2020, 14:40
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Курьезное видео с огромной птицей сняли в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Страус присоединился к велосипедистам и попытался догнать лидера гонки.

Это произошло во время велогонки вдоль мыса Кейп-Пойнт. Ролик опубликовали на Youtube.

Когда мы катались по холмам, то заметили странную птицу, которая бежала за нами. Тогда я понял, что страус преследовал нашего сильнейшего гонщика, Бена. Никто не может поймать Бена, — сказал Даниэль Сасс, который снял видео.

Птица попыталась догнать лидера гонки, но спустя некоторое время страус оставил эти попытки и сошел с дороги.


Страусы — самые большие в мире птицы и могут бежать со скоростью 60−70 км/ч.

Напомним, что ранее в Житомире местные жители стали свидетелями необычного события. По улице города ехал велосипедист, а рядом с ним бежал страус.


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