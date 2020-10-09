Погонять с велосипедистами решил страус. Фото: animalsglobe.ru

https://racurs.ua/n144931-pogonyat-s-velosipedistami-reshil-straus-veselye-kadry-gonki.html

Ракурс

Курьезное видео с огромной птицей сняли в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Страус присоединился к велосипедистам и попытался догнать лидера гонки.

Это произошло во время велогонки вдоль мыса Кейп-Пойнт. Ролик опубликовали на Youtube.

Когда мы катались по холмам, то заметили странную птицу, которая бежала за нами. Тогда я понял, что страус преследовал нашего сильнейшего гонщика, Бена. Никто не может поймать Бена, — сказал Даниэль Сасс, который снял видео.

Птица попыталась догнать лидера гонки, но спустя некоторое время страус оставил эти попытки и сошел с дороги.

Страусы — самые большие в мире птицы и могут бежать со скоростью 60−70 км/ч.

Напомним, что ранее в Житомире местные жители стали свидетелями необычного события. По улице города ехал велосипедист, а рядом с ним бежал страус.