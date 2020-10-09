Поганяти з велосипедистами вирішив страус. Фото: animalsglobe.ru

https://racurs.ua/ua/n144931-poganyaty-z-velosypedystamy-vyrishyv-straus-veseli-kadry-peregoniv.html

Ракурс

Курйозне відео з велетенським птахом зняли в Південно-Африканській Республіці (ПАР). Страус приєднався до велосипедистів і спробував наздогнати лідера.

Це сталося під час велогонки уздовж мису Кейп-Пойнт. Ролик опублікували на Youtube.

Коли ми катались по пагорбах, то помітили дивного птаха, який біг за нами. Тоді я зрозумів, що страус переслідував нашого найсильнішого гонщика, Бена. Ніхто не може зловити Бена, — сказав Даніель Сасс, який зняв відео.

Птах спробував наздогнати лідера гонки. Через деякий час страус полишив гонку.

Страуси — найбільші у світі птахи і можуть бігти зі швидкістю 60−70 км/год.

Нагадаємо, що раніше у Житомирській області у місті Андрушівці місцеві жителі стали свідками незвичайної події. Вулицею міста їхав велосипедист, а поруч із ним біг страус.