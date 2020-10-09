Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Поганяти з велосипедистами вирішив страус. Фото: animalsglobe.ru

Поганяти з велосипедистами вирішив страус — веселі кадри перегонів

9 жов 2020, 14:40
999

Курйозне відео з велетенським птахом зняли в Південно-Африканській Республіці (ПАР). Страус приєднався до велосипедистів і спробував наздогнати лідера.

Це сталося під час велогонки уздовж мису Кейп-Пойнт. Ролик опублікували на Youtube.

Коли ми катались по пагорбах, то помітили дивного птаха, який біг за нами. Тоді я зрозумів, що страус переслідував нашого найсильнішого гонщика, Бена. Ніхто не може зловити Бена, — сказав Даніель Сасс, який зняв відео.

Птах спробував наздогнати лідера гонки. Через деякий час страус полишив гонку.


Страуси — найбільші у світі птахи і можуть бігти зі швидкістю 60−70 км/год.

Нагадаємо, що раніше у Житомирській області у місті Андрушівці місцеві жителі стали свідками незвичайної події. Вулицею міста їхав велосипедист, а поруч із ним біг страус.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів