Почему люди любят фастфуд больше, чем здоровую еду — рассказали ученые

Фастфуд. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144977-pochemu-ludi-lubyat-fastfud-bolshe-chem-zdorovuu-edu-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Почему люди любят фастфуд и предпочитают его здоровой еде, удалось выяснить ученым. Новое исследование показало, что люди склонны запоминать местонахождение высококалорийной еды лучше, чем здоровой из-за инстинктов «охотника-собирателя»

Люди на 28% чаще обращают внимание на высококалорийные продукты вместе более полезных альтернатив. Соответствующее исследование опубликовал журнал Scientific Reports.

В исследовании приняли участие более полтысячи добровольцев. Людей просили пройти по определенному маршруту в большой комнате, в которой располагалось восемь образцов пищи. Участники должны были понюхать или попробовать еду и оценить, насколько она им нравится. Среди представленных продуктов были яблоки, огурцы, чипсы и пирожные.



После прохождения «лабиринта с едой» участники испытания должны были указать местонахождение каждого образца пищи или запаха на предоставленной исследователями карте. По результатам этой проверки оказалось, что люди точнее указывали расположение высококалорийных продуктов. При этом вкусовые качества продукта не влияли на прохождение теста.

По мнению ученых, запоминание расположения высококалорийных продуктов сформировано потребностью древних людей в пище во время непредсказуемой охоты и поиска еды.

Охотники-собиратели должны были запоминать места, где можно найти наиболее питательную пищу, дающую возможность насытиться надолго и голодной смерти. Именно по этой причине люди чаще прибегают к фастфуду и вредной еде, чем к здоровой.

Напомним, ранее мы сообщали, что McDonald’s решила выпустить сувенирную продукцию, посвященную роял чизбургеру. Среди прочего, компания выпустит свечи с запахом его ингредиентов.

Будет выпущен набор из шести нестандартных ароматических свечей в стеклянных контейнерах, вдохновленных ингредиентами чизбургера: булочка, кетчуп, маринованные огурчики, сыр, лук, 100% свежая говядина.