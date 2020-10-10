11 октября. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144976-11-oktyabrya-otmechaetsya-mejdunarodnyy-den-devochek-i-haritonov-den.html

Ракурс

11 октября отмечается Международный день девочек. Этот торжественный праздник ввела Организация Объединенных Наций с целью привлечения внимания к дискриминации девочек в разных странах.

В этот день ООН призывает повысить свою осведомленность о неравенстве, с которыми сталкиваются девочки во всем мире на основе их пола. Впервые был отмечен 11 октября 2012 году.

По религиозному календарю в этот день празднуют Харитонов день. Будущий святой перенес страдания во времена больших гонений христиан, но все равно шел в Иерусалим поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники, которых отравила змея, пустив яд в их кувшин с вином. Чудесным образом избежав смерти, Харитон основал в разбойничьей пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь — Фаранская Лавра.

Стремясь к уединению, преподобный удалился в пустыню. Там он построил Иерихонский и Суфийский монастыри. Остаток своих дней он провел в пещере, недалеко от своего последнего пристанища. Был похоронен в Фаранском монастыре.

В этот день произошло:

1138 — землетрясение в Алеппо унесло жизни 230 тыс. человек;

1881 — американец Гюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку;

1887 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах;

1891 — в Стокгольме открыт первый этнографический музей под открытым небом;

1899 — началась англо-бурская война;

1921 — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от русской православной церкви Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ);

1931 — в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли;

1938 — центральная власть Чехословацкой республики утвердила правительство Карпатской Украины;

1939 — в Сталино на центральной улице введена в действие первая троллейбусная линия;

2018 — Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

В этот день родились:

1672 — Филипп Орлик, гетьман войска Запорожского;

1738 — Артур Филипп, британский адмирал, первый губернатор Австралии;

1878 — Хофер Карл, немецкий художник;

1884 — Николай Чеботарив, украинский военный и политический деятель, один из организаторов и руководитель украинской контрразведки;

1885 — Франсуа Мориак, французский писатель и поэт, Нобелевский лауреат;

1887 — Мирослав Сочинский, украинский общественно-политический деятель, исполнитель покушения во Львове против галицкого наместника Анджея Потоцкого за обиды, причиненные украинцам;

1905 — Виктор Кравченко, украинский инженер, писатель, «невозвращенец»;

1918 — Джером Роббинс, американский хореограф, кинорежиссер;

1919 — Арт Блейки, американский джазовый барабанщик;

1942 — Владимир Яворивский, украинский писатель, политик;

1966 — Люк Перри, американский киноактер;

1969 — Татьяна Терещук-Антипова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр;

1983 — Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ).

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.